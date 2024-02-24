В поселке Ласточкино, что западнее Авдеевки, установлен российский флаг. Информацию об освобождении населенного пункта подтвердили украинские военнослужащие.

Представители 3-й штурмовой бригады, которая была направлена в Авдеевку, а затем оттуда отступила в Ласточкино, написали в Сети, что это был вынужденный шаг. Решение отойти от поселка принято для сохранения жизней военнослужащих, так как в противном случае им грозило окружение.

Российские ВС в ближайшее время перерезали бы последние пути снабжения и тогда выйти из Ласточкино было бы гораздо сложнее.

Напомним, что именно в этот населенный пункт отступил Авдеевский гарнизон. Но, как и предполагалось ранее, долго удержаться там боевикам ВСУ не удалось.