В Китае в городе Чунцин над рекой Янцзы был возведен футуристичный вантовый мост. Он получил название Бай-джу-си. Мост имеет протяженность 3.6 километров. Он соединяет районы города Дадукоу и Банань. По нижнему ярусу моста проложена автомобильная траса, а верхний рассчитан для железнодорожного движения.

Чунцин признан в Китае городом мостов. На сегодняшний день в населенном пункте насчитывается более 10 тысяч мостов. Только в центральном районе города построено 30 мостов.

Необычный вид моста привлекает к нему сотни туристов, ведь футуристический дизайн, представляющий каплевидные порталы, напоминает сцены из фантастических фильмов или компьютерных игр. Видеозапись китайского моста Бай-джу-си появились в Телеграм-канале Reddit. Кадры напоминают научно-фантастический фильм, например «Интерстеллар».

Чаще всего для создания красивых кадров туристы дожидаются заката. По словам очевидцев, сооружение в это время выглядит невероятно величественно. К тому же, кинематографистам-любителям удается сделать эффектные кадры.