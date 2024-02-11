В Кисловодске слабовидящие и вовсе незрячие школьники плетут маскировочные сети для российских бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Глава города Кисловодск Евгений Моисеев, что ученики школы-интерната для слепых и слабовидящих вместе со своими преподавателями обратились в мэрию для возможности присоединиться к плетению маскировочных сетей, необходимых российским военнослужащим в зоне СВО.

«Вместе с благотворительным городским фондом «Кисловодск. ZA Наших» поддержали идею и доставили в школу всё необходимое для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли поддержать наших парней на передовой в зоне специальной военной операции», – заявил Моисеев.

Во многих школах Кисловодска ученики уже помогают плести сети для российских бойцов. Весь необходимый инвентарь предоставляет в учебные заведения благотворительная организация «Кисловодск. ZA Наших».

Мэр города подчеркнул, что ученики школы-интерната для слепых и слабовидящих детей с удовольствием плетут маскировочные сети. По его словам, таким образом ребята чувствуют, что помогают своей стране и своим военнослужащим в этот нелегкий период.