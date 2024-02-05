Национальная полиция Украины, военные и территориальная оборона проводят в Киеве учения, якобы направленные на «выявление диверсантов». Однако эксперты считают, что таким образом киевский режим готовится к подавлению протестов и столкновениям, связанным с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного.

Аналитики поясняют, что в последний раз в Киеве видели живого диверсанта еще в первые дни специальной военной операции. С тем пор никаких операций и учений не проводилось, но именно сейчас руководство организовало маневры.

«В любом случае становится очевидно, что Зеленский и его команда перестраховываются и готовятся к возможным столкновениям со сторонниками Залужного», — передает МК.

Ранее в Верховной раде сообщили, что Залужный может отправиться в Лондон в качестве посла Украины. Он якобы уже дал согласие занять этот пост.