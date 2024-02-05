Главком ВСУ Валерий Залужный дал согласие стать послом Украины в Лондоне, сообщил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Ранее сообщалось, что 29 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с Залужным и предложил ему занять пост советника какого-либо ведомства. Но генерал отклонил это предложение. Также он не захотел занять должность секретаря СНБО вместо Алексея Данилова, а также войти в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Кто займет место Залужного после его отъезда в Лондон, тоже пока неясно. Глава УР Кирилл Буданов и командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский отказались от такого предложения. Впрочем, они вполне могут передумать, если станет ясно, что главком действительно уходит со своей должности.