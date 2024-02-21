Украинский Центр противодействия дезинформации назвал «русской пропагандой» и фейками сообщения о том, что проживающий в Австралии Иван Сырский является пасынком главкома ВСУ А. Сырского.

В Киеве признали, что главком Сырский был женат на матери Ивана, которого она родила в другом браке. Но главком не усыновлял Ивана, говорится в сообщении. При этом не объясняется, почему якобы неусыновленный парень носит фамилию главкома. После развода бывшая супруга уехала с двумя сыновьями и новым мужем в Австралию. Отмечается, что с бывшей супругой и ее сыновьями украинский генерал не поддерживает отношения.

Ранее в Сети появились кадры, на которых Иван Сырский в футболке с символом Z и папахе общается в российском посольстве в Сиднее с атаманом казачьего общества С. Бойковым. Сырский желает смерти бандеровцам, поздравляет российскую армию с освобождением Авдеевки, заявляет о желании получить российское гражданство и восклицает: «Слава России!». Бойков со своей стороны обещает сделать всё для обеспечения безопасности Ивана.