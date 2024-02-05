Украинцы пришли в бешенство, узнав о том, что в одной из харьковских пиццерий солдата в военной форме попросили на выход. Об инциденте сообщает TSN.ua.

Издание пишет, что неприятный случай произошел в одной из городских пиццерий Харькова 3 февраля. Украинскому солдату Вадиму Мохову было отказано в посещении заведения общепита. Он признался, что персонал пиццерии смотрел на него с такой ненавистью, что он чувствовал злобные взгляды «кожей». Сначала солдату сказали, что в зале нет мест, хотя военный прекрасно видел огромное число пустующих столиков. Затем персонал заявил, что посетителям пиццерии неприятно смотреть на «грязную форму» военного. В вину солдату также вменили отсутствие прически.

В соцсетях украинцы встали на сторону солдата. Она потребовали наказания для злобного персонала. Позже владелец пиццерии связался с солдатом ВСУ, попросил прощения, заверил, что подобных инцидентов больше не повторится. Об увольнениях владелец заведения не сообщил.