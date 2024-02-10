В результате обстрела украинских военных объектов российскими силами произошло возгорание на нефтехранилище в Харькове. Такую информацию передает украинское издание «Общественное», ссылаясь на заявление начальника следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова. Он уточнил, что ранее полагалось, что пожар произошел на АЗС, однако выяснилось, что возгорание произошло на нефтебазе.

По словам Болвинова, в результате взрывов пострадали топливные емкости. Это привело к возникновению утечки горюче-смазочных материалов. В последствие произошло возгорание.

Как написали авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны»: «После удара по вражеским объектам пылает промзона, похоже, что уничтожено топливохранилище».

Также взрывы на территории Украины произошли в Одессе и Измаиле (Одесская область). Также взрывы были слышны в городе Херсоне, находящемся под контролем киевского режима.