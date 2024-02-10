В Харькове в результате уничтожения объекта критической инфраструктуры вспыхнули масштабные пожары. Об этом сообщила региональная прокуратура, передает РИА Новости.

В своем телеграм-канале надзорное ведомство пишет, что объект якобы полностью уничтожен ударами ВС РФ. Наблюдается сильная утечка дизельного топлива, которая и спровоцировала возгорание. На месте работают экстренные службы, но пока они ничего не могут сделать с огнем.

О каком именно объекте идет речь, неизвестно, власти Харьковской области пока не сообщают.

В ночь на субботу, 10 февраля, взрывы гремели не только в Харькове, но и в Николаеве и Одессе. Также дроны-камикадзе «Герань» атаковали Измаил и Рени. Власти Одесской области сообщили, что главными целями в регионе были объекты портовой инфраструктуры.