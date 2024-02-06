В ночь на 6 февраля в Харькове прогремели мощные взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Какие именно объекты поражены, пока неизвестно. Также глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что ракетные удары были нанесены по региону.

По словам назначенного Киевом гауляйтера, взрывы разрушили гостиницу в населенном пункте Золочев Харьковской области. Не исключено, что она была очередным местом размещения боевиков ВСУ.

Днем и вечером 5 февраля украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне. Ночью также объявлялась воздушная тревога в Сумской и Полтавской областях.

Напомним, ВС РФ этой зимой наносит удары по пунктам дислокации боевиков ВСУ, а также по аэродромам, складам с боеприпасами и ГСМ, промышленным предприятиям, работающим для нужд украинской армии.