Национальная эстонская телерадиовещательная компания ERR сообщает о вероятном прекращении либо приостановке деятельности некоторых эстонских транспортных и логистических компаний. Это связано с закрытием государственных границ между Эстонией и Россией.

По словам представителей компаний-перевозчиков, у их коллег из Латвии и Литвы подобных проблем нет, а эстонским водителям необходимо приспосабливаться к новым реалиям или искать другие пути заработков.

Руководитель эстонской транспортной компании Garant Trans Игорь Рабцевич рассказал, что их компания решила работать частично с грузами, которые будет возможность перегружать. Для этого будут использоваться склады.

Представители акционерного общества Transservis-N, в сферу деятельности которого входит организация транзитной очереди в Нарве, заявили, что не планируют реорганизацию компании, однако в связи с данной ситуацией, им придется уволить часть сотрудников и заняться поиском новых направлений.