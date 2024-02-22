В Екатеринбурге завершилось слушание в Чкаловском суде по делу матери, у которой 4-летняя дочь захлебнулась в ванной. 29-летняя мать троих детей была приговорена к наказанию в виде 1 года ограничения свободы.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года. Женщина посадила в ванну 4-летюю дочь купаться, имеющую инвалидность, открыла воду и оставила на несколько минут ее без присмотра. Из-за того, что сливное отверстие в ванной забилось, вода не выходила должным образом, поэтому ребенок захлебнулся в скопившейся воде.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, у ребенка было врожденное заболевание, из-за чего девочка не могла обслуживать себя самостоятельно и сидеть без опоры. В результате попадания воды в дыхательные пути, у ребенка произошла механическая асфиксия и наступила смерть. Мать обнаружила ребенка уже без признаков жизни.

Суд признал мать виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Женщина свою вину не отрицала и полностью ее признала. Кроме погибшей дочери у женщины также есть еще двое детей.