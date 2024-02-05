С августа прошлого года в Екатеринбурге было установлено семь дорожных комплексов, способных фиксировать использование водителями телефонов во время управления транспортным средством на дороге. Всего по итогам прошлого года штрафы получили 1157 водителей. Об этом в своем материале сообщает портал E1.RU.

«Финансирование уже выделено. Будут устанавливаться новые комплексы и будет меняться программное обеспечение у тех, которые уже введены в эксплуатацию», – цитирует представителя УГИБДД по Свердловской области автор материала.

Напомним, что разговор по мобильному телефону во время управления транспортным средством является нарушением правил дорожного движения согласно статье 12.36.1 КоАП Российской Федерации, наказанием за которое является штраф в размере 1500 рублей. Всего в Екатеринбурге планируется установить около 50 новых дорожных комплексов с камерами, фиксирующими нарушение правил дорожного движения.