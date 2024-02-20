В ноябре прошлого года в Окружном доме офицеров (ОДО) в Екатеринбурге прошла закрытая секс-вечеринка, а накануне стало известно о еще одной БДСМ-вечеринке, которая прошла в местном ночном клубе. Об этом в своем материале сообщает портал E1.RU.

По словам общественницы, обратившейся с жалобой в местную прокуратуру, закрытая эротическая вечеринка прошла в помещении библиотеки Окружного дома офицеров. При этом гости мероприятия якобы распивали алкогольные напитки, употребляли наркотические вещества и были одеты в прозрачные наряды.

Директор ОДО Андрей Зуев отказался комментировать ситуацию с проведением закрытой БДСМ-вечеринки, а его заместитель Георгий Подкорытов заявил, что ничего не знал о запланированном мероприятии.

Примечательно, что недавно во время рейда полиции в одном из ночных клубов Екатеринбурга, где проходила закрытая секс-вечеринка, был замечен декан журфака УрФУ Иван Некрасов. Соответствующее видео было опубликовано авторами Телеграм-канала Mash.