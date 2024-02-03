В Екатеринбурге на Уралмаше был выставлен на продажу дом, окруженный многоэтажными зданиями. Об этом сообщает издание е1.ru.

Дом расположен на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Кольцова рассчитан на двух хозяев. Люди, проживающие в отремонтированной части дома, отказались продавать свою долю, а хозяева второй половины дома были не против получить деньги от застройщика.

По словам хозяина отремонтированной части дома, в свое время застройщик, выкупивший соседние частные дома для постройки многоэтажного жилого комплекса, предлагал хорошие деньги за его долю. Однако он только доделал ремонт, сделал комфортный дом для проживания, поэтому не хотел покидать родные стены. Но теперь он задумался о продаже этого дома и за вырученные деньги планирует также приобрести свой собственный дом.