Реактивный британский БПЛА Banshee Jet-80 перехвачен над территорией Донецкой народной республики.
Перехват дрона осуществлялся сотрудниками управления ФСБ РФ по ДНР. Также в операции принимали непосредственное участие Росгвардия и военная комендатура.
Сообщается, что британский беспилотник был направлен украинскими войсками для удара по одному из крупных гражданских объектов в Мариуполе со стороны Таганрогского залива.
Российским спецслужбам удалось предотвратить теракт. Они произвели полностью контролируемую посадку вражеского дрона и привлекли взрывотехников, обезвредивших 7-килограммовое взрывное устройство.
Стоит подчеркнуть, что беспилотник должен был атаковать именно гражданский объект. Это означает, что ВСУ в очередной раз организовали террористическую атаку.