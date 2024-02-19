Реактивный британский БПЛА Banshee Jet-80 перехвачен над территорией Донецкой народной республики.

Перехват дрона осуществлялся сотрудниками управления ФСБ РФ по ДНР. Также в операции принимали непосредственное участие Росгвардия и военная комендатура.

Сообщается, что британский беспилотник был направлен украинскими войсками для удара по одному из крупных гражданских объектов в Мариуполе со стороны Таганрогского залива.

Российским спецслужбам удалось предотвратить теракт. Они произвели полностью контролируемую посадку вражеского дрона и привлекли взрывотехников, обезвредивших 7-килограммовое взрывное устройство.

Стоит подчеркнуть, что беспилотник должен был атаковать именно гражданский объект. Это означает, что ВСУ в очередной раз организовали террористическую атаку.