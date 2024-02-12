Журналисты РИА Новости опубликовали материал, в котором говорится об испытаниях фармацевтических средств западных компаний, проводимых в Мариуполе. Редакции стали доступны документы, согласно которым, при содействии украинских чиновников в психиатрическом отделении мариупольской больницы №7 проводились опыты на людях, включая младенцев до года. Эти действия совершались под руководством западных фармацевтических компаний.

Отмечается, что соответствующая документация была обнаружена в подвале больницы №7 в Мариуполе бригадой строителей, которые восстанавливали медучреждение после его повреждения.

В списке пациентов, которым вводились в целях испытания препараты, также были малыши, возраст которых значился «0». Кроме того, исходя из данных записей, среди подопытных также были дети в возрасте от 1 года до 11 лет.

Данные документы датируются периодом с 2008 по 2016 год. В документах не указываются названия препаратов, однако есть упоминание известных мировых фармацевтических компаний.