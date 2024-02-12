Журналисты РИА Новости опубликовали материал, в котором говорится об испытаниях фармацевтических средств западных компаний, проводимых в Мариуполе. Редакции стали доступны документы, согласно которым, при содействии украинских чиновников в психиатрическом отделении мариупольской больницы №7 проводились опыты на людях, включая младенцев до года. Эти действия совершались под руководством западных фармацевтических компаний.
Отмечается, что соответствующая документация была обнаружена в подвале больницы №7 в Мариуполе бригадой строителей, которые восстанавливали медучреждение после его повреждения.
В списке пациентов, которым вводились в целях испытания препараты, также были малыши, возраст которых значился «0». Кроме того, исходя из данных записей, среди подопытных также были дети в возрасте от 1 года до 11 лет.
Данные документы датируются периодом с 2008 по 2016 год. В документах не указываются названия препаратов, однако есть упоминание известных мировых фармацевтических компаний.
«В целом в документах упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия) и другие», – написал журналист РИА Новости.