В правительство Германии поступил парламентский запрос о возможной передаче Украине беженцев, которые являются военнообязанными. Направила его депутат от партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх, передает «Лента.ру».
Парламентский статс-секретарь министерства юстиции ФРГ Бенджамин Штрассер предоставил ответ на запрос. Он напомнил, что Федеральный суд страны признал недопустимой экстрадицию граждан в том случае, если в своем государстве они будут призваны на военную службу.
Кроме того, Штрассер заявил, что подобные решения принимаются в полном соответствии с Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Европейской конвенцией о выдаче.
«Пока у человека есть действующий вид на жительство в Германии, он имеет право оставаться в Германии. (…) Непрохождение украинской военной службы как таковое не может быть основанием для отказа в выдаче вида на жительство для временной защиты или для выдворения», — заявил Штрассер.