В правительство Германии поступил парламентский запрос о возможной передаче Украине беженцев, которые являются военнообязанными. Направила его депутат от партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх, передает «Лента.ру».

Парламентский статс-секретарь министерства юстиции ФРГ Бенджамин Штрассер предоставил ответ на запрос. Он напомнил, что Федеральный суд страны признал недопустимой экстрадицию граждан в том случае, если в своем государстве они будут призваны на военную службу.

Кроме того, Штрассер заявил, что подобные решения принимаются в полном соответствии с Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Европейской конвенцией о выдаче.