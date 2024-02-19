Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга заявил, что правительство ФРГ принимает к сведенью заявления Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, о возможности начала ядерного конфликта.

По словам Хебештрайт, правительство ФРГ приняло к сведению все заявления Дмитрия Медведева по поводу последствий «проигрыша РФ» в конфликте на Украине.

18 февраля Дмитрий Медведев написал в соцсетях, что в случае поражения России в конфликте на Украине и возвращения к границам 1991 года приведет к глобальному конфликту с коллективным Западом «с применением всего стратегического арсенала». По словам Медведева, в случае такого сценария, удары будут нанесены по Берлину, Лондону, Киеву и Вашингтону, введенные в «полетные цели нашей ядерной триады».

Ранее Дмитрий Медведев опубликовал на своей страничке в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ) карикатуру с изображением сине-желтой свиньи, нависающей над петухом.