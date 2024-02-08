Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, что в Белгородском районе и городе Белгород был запущен оповестительный сигнал ракетной опасности. Такую информацию он сообщил в своем Телеграм-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», – сообщил Гладков.

Глава региона настоятельно призвал жителей во время сигнала оповещения о ракетной опасности укрываться в помещениях со сплошными стенами, без оконных проемов.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», – написал губернатор области.

Гражданам, пребывающим на улицах города, во время сигнала тревоги следует незамедлительно проследовать в укрытия либо другие безопасные места.

ВСУ регулярно совершают атаки на Белгородскую область. Также украинская сторона обстреливает и другие приграничные российские регионы. 8 февраля, по сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет.