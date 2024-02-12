Группа сноубордистов и лыжников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, перекрыла склон на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии. Отдыхающие после вечеринки в формате Après-Ski («После лыж») решили остаться на склоне, чтобы расслабиться и выпить «горячительные» напитки. Такую информацию передает немецкое издание Bild*.

Видеозапись с пьяными лыжниками, находящимися на склоне австрийского горнолыжного курорта, распространилась в социальных сетях. Некоторые отдыхающие в буквальном смысле заблокировали спуск: они падали и скользили вниз, кувыркаясь на снегу.

Другие участники сего действия решили просто лежать на снегу, и, таким образом, не давая другим людям продолжать движение. Желающие покататься на этом склоне были вынуждены объезжать нетрезвых лыжников, валяющихся на снегу.

В соцсетях видеозапись с пьяными лыжниками набрала более 50 миллионов просмотров.

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