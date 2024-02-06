Физическую расправу над бывшим депутатом Рады Ильей Кивой, российским военкором Владленом Татарским и десятком других «предателей и врагов Украины» организовала Служба безопасности Украины. Это подтверждение ранее озвученных догадок публикует Укринформ со ссылкой на собственного инсайдера в СБУ.

Издание сообщает, что агенты СБУ причастны к убийству Кивы и Татарского, а также ликвидации генпрокурора ЛНР С. Горенко и депутата ЛНР О. Попова. В этом списке – десятки других «предателей и врагов Украины».

В Службе безопасности подтвердили, что одним из ключевых направлений текущей работы является физическое устранение «врагов Киева». По каждому из них была организована и проведена специальная операция. Также в публикации говорится, что агенты СБУ активно выявляли «предателей Украины» среди гражданского населения Запорожья и Херсонщины.