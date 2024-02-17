Украинские пользователи в социальных сетях очень жестко высказались в адрес нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после его заявления о сдаче Авдеевки. Как заявил украинский генерал, ВСУ пришлось оставить населенный пункт во избежание полного окружения.

Один из интернет-пользователей написал, что данные действия следовало бы предпринять еще неделю назад во избежание гибели большого количества личного состава. Другой комментатор обозвал Сырского «придурком», заявив, что он «немного опоздал» с этим решением.

Еще один из пользователей спросил, почему решение по выводу украинских войск не было принято раньше. «Президент (Владимир Зеленский – ред.) не позволил», – спросил он.

Город Авдеевка являлся одним из значительных и мощных укрепрайонов ВСУ, который был возведен еще с 2014 года. Именно с этого населенного пункта украинские боевики регулярно совершали обстрел Донецка и его окрестностей а также других городов и сел в Донецкой Народной Республике.