Российский боец с позывным «Белый», принимавший участие в освобождении Авдеевки, рассказал, что украинское командование при отходе из Авдеевки решило пожертвовать своими элитными подразделениями.

По словам российского военнослужащего, подобная жертва со стороны командования ВСУ была напрасной, ведь противник потерял своих лучших бойцов.

«Украинское командование пожертвовало своим элитным подразделением “Азов” (запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы остальные выходили. Это было неправильно, они оставили в Авдеевке свою элиту по итогу просто так», – сказал собеседник агентства.

«Белый» подчеркнул, что российская артиллерия точечно отрабатывала по укрепленным позициям украинских боевиков, пока российские бойцы заходили к ним в тыл.

«Мы их просто зажали, у них не оставалось выхода. Если бы они не ушли, то они бы остались там навсегда», – рассказал военнослужащий.

17 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе населенного пункта Авдеевка под полный контроль ВС РФ.