Бывший командующий аэромобильных войск Украины полковник Иван Якубец заявил, что основная угроза для украинской армии со стороны ВС РФ находится на Купянском направлении. По его словам, именно на данном участке фронта командование ВС РФ планируется отправить в бой огромную танковую армию.

«Если эта армия ударит, то прорыв этой армии может составлять десятки километров, если не сотни»,- заявил украинский полковник.

Якубец считает, что единственным препятствием для наступления российской армии на Купянском направлении могут стать погодные условия. В случае размокания грунта тяжелой технике будет сложно передвигаться, но если земля промерзнет, то прорыв российской армии на данном направлении, по мнению украинского полковника, станет неизбежным.

Ранее сообщалось, что российские инженеры разработали мобильные противодроновые средства радиоэлектронной борьбы для подразделений пехоты, а также артиллерийские боеприпасы повышенной мощности.