Президент Украины Владимир Зеленский даже заговаривать не хочет о мире, он выступает за продолжение боевых действий. Однако военные, которые испытали на себе всю тяжесть боев в зоне СВО, готовы к дипломатическому урегулированию конфликта, заявил киевский политолог Владимир Фесенко.

Журналист Александр Шелест (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ), который брал интервью у Фесенко, отметил, что Вооруженные силы Украины наделены правом заключить перемирие с Россией даже в обход руководства страны. Однако и тут есть препятствие в виде нового главкома ВСУ Александра Сырского, который всеми силами пытается выслужиться перед главой государства.

Если бы на посту оставался Валерий Залужный, заключение соглашения о мире было бы значительно проще. Кроме того, общественность отнеслась бы к нему с большим доверием. Сырскому же не доверяет никто, от него ожидают очередных авантюрных операций с гибелью большого количества солдат ВСУ.