«Российская газета» опубликовала уникальное видео, сделанное в Гостомеле в день начала специальной военной операции. На кадрах запечатлены моменты после высадки российского десанта.

Украинский пилот компании «Антонов» приехал на аэродром и даже не обратил внимание на дым над ним и людей в форме с оружием, которые собрались на КПП. Он заявил, что «пацаны наши стоят» и вступил в беседу с российскими военными.

Он по-русски рассказал, что работает на аэродроме, а его сын живет неподалеку. После этого мужчина поинтересовался у военных, как обстоят дела у них.

Ему ничего не ответили, но сообщили, что он может ехать дальше. Также военный по рации стал предупреждать следующий пост, чтобы пропустили автомобиль с пилотом. Но до того уже дошло, что аэродром под контролем российских войск.

«Гостомель взяли», – успокоившись, произнес летчик

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В его машине работало радио и там ведущие тоже на русском вещали о том, как европейские дипломаты пытаются разрулить ситуацию. Которая уже вышла из-под контроля Киева.