Украинский посол в Бразилии Андрей Мельник, являющийся экс-послом в ФРГ, во время своего интервью для канала NTV заявил, что Украине требуется больше помощи от стран-членов Европейского союза. Дипломат считает, что выделенного на вооружение ВСУ финансирования со стороны стран ЕС недостаточно. К примеру, по словам Мельника, Германия предоставила Киеву всего лишь 7 миллиардов евро для вооружения.

«Срочно необходимо поставить более высокую цель: 1% от ВВП ЕС, что составит около 160 млрд евро в год», – заявил украинский дипломат.

Кроме того, Мельник обозначил, что ВСУ остро нуждаются в крылатых ракетах Taurus и немецких истребителях Eurofighter и Tornado. Также он заявил, что со стороны Запада и других стран хотелось бы видеть больше дипломатической инициативы для Украины.

В апреле минувшего года Андрей Мельник уже призывал союзников Украины нарастить военную помощь в десятикратном размере. Как раз это и составило бы 1% от ВВП Европейского союза.