Украинский командир приказал военнослужащим ВСУ отходить с позиций под Авдеевкой, но при этом оставить всех раненых и сжечь свои оборонительные сооружения. Об этом сообщил солдат ВСУ Виктор Беляк на своей странице известной социальной сети.

Боец пересказал разговор по рации со своим командиром, который приказал сжечь свои позиции и уходить пешком. А на счет эвакуации раненых заявил, что никакой машины не будет, поэтому приказал оставить их и уходить.

По словам военного, разговаривающего со своим командиром, он и сам был в этом момент ранен, поэтому слышать такое от командования было «ранением прямо в сердце». Беляк рассказал, что получил ранение во время эвакуации раненного товарища. Некоторые его сослуживцы погибли, другие получили ранения.

Во время следующей попытки вырваться из окружения погибла вся группа, и только раненный Беляк смог выбраться.