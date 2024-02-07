Украинский боец Игорь Возев был ликвидирован российскими силами в районе Авдеевки. Военнослужащий ВСУ получил ранение несовместимое с жизнью во время позирования для фото на фоне указателя города Авдеевки. Соотвествующую информацию передали авторы Телеграм-канала «Херсонский вестник».

Среди украинских военнослужащих распространены фотосесии возле стоек с названием населенных пунктов. В особенности, часто они делают снимки на фоне указателя «Авдеевка». Таким образом, ВСУ стараются продемонстрировать, что город находится под их контролем. Однако это совершенно не так. Российскими силами была прорвана оборона ВСУ, поэтому бойцы ВС РФ уже зашли в Авдеевку и контролируют часть населенного пункта. На данный момент в Авдеевке идут достаточно тяжелые уличные бои, однако российские бойцы планомерно зачищают город от противника.

Важную роль в прорыве украинской обороны в Авдеевки сыграли действия ОДШРБ «Ветераны», бойцы которого смогли проникнуть в тыл к противнику по подземной трубе и атаковали противника.