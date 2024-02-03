В ночь на 3 февраля Украина вновь атаковала регионы России с применением беспилотных аппаратов, сообщило Минобороны.

Над Волгоградской областью сбито два БПЛА, причем обломки одного из них спровоцировали возгорание на местном нефтеперерабатывающем заводе, которое уже ликвидировано оперативными службами.

Кроме того, 4 беспилотника системы ПВО перехватили на Белгородской и еще один – над Ростовской областью, передает «Коммерсантъ».

Зафиксированы повреждения частных домовладений и автомобилей, по предварительным данным, пострадавших нет. Минобороны РФ информацию о повреждениях пока не комментирует.

Еще один БПЛА, по словам губернатора Александра Гусева, был уничтожен в небе над Воронежем. Его обломки упали вне городской черты.