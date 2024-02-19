Предатель Максим Кузьминов, который в прошлом году перегнал на Украину вертолет Ми-8 и убил своих сослуживцев, найден мертвым в Испании.

Местные СМИ сообщили, что бывший российский летчик, предавший свою страну и сбежавший на Украину, а затем и в Европу, был обнаружен с несколькими пулевыми ранениями.

Также испанские издания сообщают, что в последнее время предатель вел себя совершенно неадекватно. Он как будто чувствовал приближение возмездия и чрезмерно увлекался алкоголем и наркотиками.

Тг-канал «Военный осведомитель» отмечает, что кто бы ни застрелил Максима Кузьминова, исход закономерен. Он получил по заслугам.

Напомним, в прошлом году Кузьминов после предательства выступал на пресс-конференции в футболке с эмблемой ВСУ.