Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о мощных ударах возмездия ВС России в минувшие субботу и воскресенье, передает РИА Новости.

Она напомнил, что в выходные жители Николаева слышали сильные взрывы и насчитали не меньше 10 «прилетов». В первую их волну удары наносились по порту Ольвия и Морпорту. Затем ВС РФ атаковали Черноморский судостроительный завод.

Кроме того, в Николаеве на выходных поражены завод Укроборонпрома «Зоря-Машпроект», который осуществлял производство газотурбинных двигателей, и нефтебаза, находящаяся в городской черте.

В Кировоградской области ВС РФ нанесли удар по станции Александрия, где стояли эшелоны с боеприпасами и техникой, отправляемыми на фронт. В результате уничтожено 20 единиц только западных боевых машин.