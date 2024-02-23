Китайские ученые пытаются разгадать тайну двухтысячелетней мумии Синь Чжуй, являющейся супругой китайского сановника Дай Ли Кана. Специалистов поражает тот факт, что тело за такой длительный период времени практически не разложилось. Ученые пытаются понять, каким образом удалось сохраниться в таком виде мумии Синь Чжуй.

Гробницу древней китайской аристократки нашли военные КНР во время масштабных учений в 1971 году. Саперы во время раскопок тоннеля на возвышенности Мавандуй в провинции Хунань обнаружили три богатых усыпальницы. Специалисты считают, что эти гробницы принадлежат Дай Ли Кану, его жене Синь Чжуй и, по всей вероятности, их сыну.

Ученых поразил тот факт, что тело покойной, оказалось практически нетленным. Специалисты после вскрытия обнаружили, что внутренние органы практически не разложились, даже мышцы не потеряли своей эластичности, а в венах была кровь. Специалисты не нашли на теле ни проколов, ни других признаков применения бальзамирующих веществ. Поэтому, почему за две тысячи лет тело Синь Чжуй не разложилось, специалисты еще не выяснили.