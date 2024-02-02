Группа исследователей из Китая и Сингапура разработала сверхтонкое волокно на основе полупроводников, из которого можно будет создавать «умную» одежду. Об этом в своем материале сообщает издание South China Morning Post.

Новое волокно намного тоньше человеческого волоса, поэтому его можно вплетать в обычную одежду. Объем сверхтонкого волокна в обычной ткани может составлять менее 5%, при этом оно устойчиво к воздействию воды и стирке.

По словам ведущего исследователя Вэй Лэй, «умная» одежда, созданная на основе сверхтонкого волокна, ничем не отличается от обычной, а человек во время ее ношения не почувствует никакой разницы.

При этом свитер, с вплетенным волокном из полупроводников, позволить обмениваться фотографиями с другими пользователями посредством беспроводной системы связи. Аналогичная шапка, выполненная из нового материала, позволит людям со слабым зрением безопасно переходить дорогу, отправляя сообщения на смартфон своего владельца.