Польский премьер Д. Туск сообщил президенту А. Дуде, что в стране ведется незаконная «прослушка», у него есть подтверждения данного факта.

Туск сообщил, что располагает документами, которые подтверждают противозаконное применение в Польше ПО Pegasus. С его помощью собирались конфиденциальные данные на разных известных поляков, в том числе из правительства. Туск заверил, что имеющиеся в его распоряжении документы на 100% доказывают покупку и использование «прослушки». Премьер также сообщил, что список «жертв» незаконной деятельности «очень длинный».

Ранее польские журналисты писали, что польские агенты при помощи Pegasus вели «прослушку» бывшего премьера М. Моравецкого, действующего премьера Д. Туска, а также многих известных политиков, адвокатов, бизнесменов и общественников Польши. Я. Качиньский, возглавляющий партию «Право и справедливость», заверил, что «прослушка» осуществлялась на законных основаниях, с одобрения прокуратуры и судов.