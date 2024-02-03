В 2024 году в России запланировано тестирование цифрового рубля, в котором будут принимать участие крупнейшие банки страны. Об этом сообщил глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Цифровые валюты могут предоставить государству и финансовым учреждениям уникальные возможности по контролю целевого использования средств. Например, цифровой рубль можно будет использовать для социальных выплат и субсидий, таким образом, что потратить их на другие цели будет невозможно.

При этом цифровой рубль не будет зависеть от конкретных банков, а будет функционировать на специальной платформе Центробанка РФ. Таким образом правительство получит больше рычагов для управления государственными финансами, а граждане – безопасность операций.

Однако цифровой рубль можно будет использовать только для расчетов, его нельзя инвестировать или положить на депозит в банк. В 2024 году должен быть налажен механизм работы с цифровой валютой, а ее полноценный запуск в оборот намечен на 2025 год.