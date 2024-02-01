На 78-м километре автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень в окрестностях населенного пункта Богданович произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Видео очевидцев и подробности аварии в своем материале публикует портал E1.RU.

На Тюменском тракте произошла массовая авария, в которой столкнулось девять автомобилей, пять из которых – грузовые автомобили. В настоящий момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение на трассе Екатеринбург – Тюмень перекрыто в обе стороны.

По предварительным данным, в результате столкновения девяти автомобилей пострадало два человека. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как фуру прижал к обочине самосвал, а между фурой и бортовым фургоном ГАЗель зажало легковой автомобиль марки ВАЗ. По всей трассе разбросаны поврежденные фрагменты машин.