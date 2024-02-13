Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены Североатлантического альянса обязаны нарастить помощь Украине, так как в противном случае США будут вынуждены выделять, в первую очередь, средства для решения проблем в собственной стране. Трамп подчеркнул, что Вашингтон выделил помощь Киеву на 100 миллиардов долларов больше, чем другие европейские страны, входящие в состав военного блока.

«Они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно. НАТО должно выровнять уровень своих расходов – и они сделают это, если их хорошо попросить об этом», – написал политик в собственной социальной сети.

Кроме того, Трамп заявил, что именно он вложил много сил, чтобы усилить НАТО за последний период.

Ранее бывший глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах начнет выводить США из состава Североатлантического альянса. Таким образом, по мнению Эспера, военный блок будет уничтожен.