Кандидат на пост американского президента, экс-президент США Дональд Трамп в подкасте Дэна Богджино заявил, что в скором времени количество нелегальных мигрантов в стране может достичь 19 миллионов. Данное число превысит количество жителей штата Нью-Йорк уже к концу срока нынешнего президента США Джо Байдена.

«Как я думаю, к тому моменту, как его (Байдена – ред.) срок завершится, настоящее число мигрантов будет составлять 18-19 млн человек», – заявил Трамп.

По словам экс-президента, мигранты, старающиеся нелегально проникнуть на территорию США являются беглецами от закона, сбежавшими пациентами психиатрических больниц, а некоторые могут быть даже террористами. Трамп заявил, что во время его руководством страной у Соединенных Штатов была «самая сильная граница».

Ранее сообщалось, что большинство американских граждан выступает за возведение барьеров на границе Техаса и Мексики с целью защиты территории США от наплыва нелегальных мигрантов.