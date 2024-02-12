Издание «Московский комсомолец» пообщалось с военными корреспондентами, рассказавшими, чего ждать от нового главкома ВСУ Александра Сырского в Авдеевке. Все эксперты уверены, что украинскую армию ожидает серьезная трагедия.

Так, военкор Александр Сладков отметил, что Киев перебрасывает резервы в Авдеевку, хотя хорошо обученных и мотивированных дополнительных подразделений у него практически не осталось. Это означает, что командование противника делает ставку только на нынешнюю зиму, не задумываясь, что потом ему придется изыскивать силы на защиту Полтавы, Сум, Чернигова, Киева.