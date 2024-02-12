Издание «Московский комсомолец» пообщалось с военными корреспондентами, рассказавшими, чего ждать от нового главкома ВСУ Александра Сырского в Авдеевке. Все эксперты уверены, что украинскую армию ожидает серьезная трагедия.
Так, военкор Александр Сладков отметил, что Киев перебрасывает резервы в Авдеевку, хотя хорошо обученных и мотивированных дополнительных подразделений у него практически не осталось. Это означает, что командование противника делает ставку только на нынешнюю зиму, не задумываясь, что потом ему придется изыскивать силы на защиту Полтавы, Сум, Чернигова, Киева.
«Украина готовится похоронить в Авдеевке еще несколько десятков тысяч своих граждан», – высказал свое мнение еще один военный корреспондент Евгений Поддубный. Он уверен, что президент Зеленский приказал Сырскому любой ценой удерживать Авдеевку ради очередного пиара на Западе.