Вооруженные силы Великобритании не способны защитить собственную страну в случае войны. Согласно опросам, около 70% британских мужчин в возрасте до 40 лет откажутся добровольно записываться в армию, даже если противник вторгнется на территорию Англии. Об этом в своем материале пишет обозреватель издания The Sun Колин Робертсон.

«Смогут ли эти воук-солдаты посмотреть врагу в глаза и навсегда их закрыть? Конечно, было бы несправедливо считать всех юношей до 21 года одинаково бестолковыми. Многие действительно записались бы в добровольцы – и чертовски хорошо проявили бы себя в бою. Но достаточно ли этого?», – пишет автор статьи.

По данным опроса YouGov, 38% мужчин в Великобритании откажутся служить в армии, в случае начала новой мировой войны. При этом еще 30% не пойдут добровольцами в армию даже в случае вторжения на территорию страны вооруженных сил противника.