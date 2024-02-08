Вооруженные силы Великобритании не способны защитить собственную страну в случае войны. Согласно опросам, около 70% британских мужчин в возрасте до 40 лет откажутся добровольно записываться в армию, даже если противник вторгнется на территорию Англии. Об этом в своем материале пишет обозреватель издания The Sun Колин Робертсон.
«Смогут ли эти воук-солдаты посмотреть врагу в глаза и навсегда их закрыть? Конечно, было бы несправедливо считать всех юношей до 21 года одинаково бестолковыми. Многие действительно записались бы в добровольцы – и чертовски хорошо проявили бы себя в бою. Но достаточно ли этого?», – пишет автор статьи.
По данным опроса YouGov, 38% мужчин в Великобритании откажутся служить в армии, в случае начала новой мировой войны. При этом еще 30% не пойдут добровольцами в армию даже в случае вторжения на территорию страны вооруженных сил противника.
«Война – это проклятие для большинства британцев; сегодняшние конфликты ужасны, но абстрактны. Жестокое убийство невинных людей в Израиле и Газе вызывает у нас справедливое отвращение. … Чтобы помочь, нам приходится как следует раскошеливаться. Подавляющее большинство на самом деле не беспокоит тот факт, что эти зверства могут распространиться и на нас. Но что, если все эти генералы и адмиралы правы, и Россия действительно вступит с нами в войну? Что тогда?», – пишет Робетсон.