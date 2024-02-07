Турист из Великобритании, отдыхающий на горнолыжном курорте Санкт-Антон, угодил в драку, и во время борьбы ему откусили нос. Такой материал был опубликовано британским изданием The Mirror.

Инцидент произошел около одного из местных заведений. Трое британских туристов вышли из паба на улицу, чуть позднее из бара вышли еще группа молодых парней. По предварительным данным, они также являлись гражданами Соединенного Королевства. В итоге между ними произошла драка. Как сообщает британское издание, один из участников драки откусил британскому туристу кончик носа.

Пострадавший 29-летний мужчина был доставлен в больницу. А местная полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

Ранее подобный инцидент произошел в штате Техас, США. Полицейскими был задержан мужчина, откусивший нос своей девушке, сообщившей, что она нашла себе работу. В ходе конфликта мужчина нанес женщине увечья, за что и был арестован полицейскими.