Доктор военных наук Константин Сивков сравнил летнее контрнаступление ВСУ с операцией «Цитадель», проведенной Третьим рейхом в годы Великой Отечественной войны.

Он отметил, что в наступлении принимало участие более 1,1 миллиона украинских боевиков, причем основу их составляли военные, обученные в странах НАТО и по стандартам Североатлантического альянса.

«Более 45% личного состава от общего состава группировки и более 75% от стратегического резерва прошли подготовку по стандартам НАТО. Иными словами, нашим войскам противостоял по характеру подготовки именно натовский личный состав», – пояснил аналитик.

Как и в операции «Цитадель», украинское командование ставило целью разрезать группировку войск РФ и вернуть себе выход к Азовскому морю. Однако оно потерпело поражение. Главной причиной стала беспрецедентная подготовка ВС РФ к отражению наступления противника. ВС РФ не только точно определили главные направления ударов ВСУ и выстроили фортификации, но еще и подготовили группировки сил, отлично справившиеся со своими задачами.