Американский журналист Такер Карлсон заявил, что у Киева нет шансов на победу в вооруженном противостоянии с Москвой даже при полноценном финансировании Запада. Он отметил, что даже сотни миллиарды долларов, выделенные союзниками Украины не помогут победить российскую армию.

«Украинские военные не смогут вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины. У Украины нет промышленного потенциала, так же как его нет ни у НАТО, ни у США», – подчеркнул журналист.

Кроме того, Такер Карлсон обратил внимание на нехватку человеческого ресурса в рядах ВСУ. После кровопролитных сражений за два года украинская армия очень сильно. А в Российской Федерации, отметил Карлсон, населения на 10 миллионов больше.

Журналист подчеркнул, что дальнейшее снабжение Украины оружием – это означает лишь больше погибших среди украинского населения.