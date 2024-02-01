Сегодня, 1-го января 2024 года, первому президенту Российской Федерации Борису Ельцину должно было бы исполниться 93 года. Свердловские чиновники посетили памятник Ельцина, чтобы возложить цветы и почтить память российского политика. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Цветы к памятнику первому российскому президенту возложили полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и председатель Общественной палаты региона Александр Левин.

Напомним, что памятник Борису Ельцину был установлен у входа в Президентский центр Б. Н. Ельцина, который начал работу в 2015 году. Основная цель работы центра заключается в сохранении, изучении и публичном представлении исторического наследия первого Президента Российской Федерации.