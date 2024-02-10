Студенты Казанского федерального университета не дождались окончания выступления главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и ушли со встречи с ней. Об этом сообщает издание Газета.ру.

На встречу с Мизулиной пришло очень много студентов, и изначально даже мест в зале просто не хватало. Толпы желающих так и не смогли зайти в зал. Однако во время выступления главы «Лиги безопасного интернета», достаточно большое количество студентов решили покинуть помещение, так и не дождавшись окончания лекции Мизулиной.

Кроме того, некоторые смелые студенты даже решились вступить в дискуссию с лектором. Во время общения с Мизулиной один из студентов КФУ упрекнул деятельность ее организации.

«Многие граждане покинули страну ровно из-за того, что начинается история с доносами вновь», — заявил молодой человек.

На это замечание Екатерина Михайловна ответила, что обратиться с обращением в «Лигу безопасного интернета» может каждый желающий. Все сообщения граждан проходят обработку, а затем перенаправляются в полицию. Затем судом проводится соответствующая экспертиза.