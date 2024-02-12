Украинское командование официально заявило, что не уйдет из Авдеевки и будет продолжать оборону, в том числе за счет переброски резервов. Однако все дороги в населенный пункт заблокированы, а единственная оставшаяся дорога находится под огневым контролем ВС РФ, пишет украинский тг-канал «Политика Страны».

Даже волонтеры из «Белого аиста» и «Феникса» отказываются ехать в Авдеевку. Они сообщают, что единственная дорога, по которой можно было бы проехать, пролегает в 300 метрах от русских позиций, поэтому она постоянно простреливается. Невозможность въезда и выезда в Авдеевку также подтвердил спикер СО Таврического направления Д. Лыховий.

На вечер 12 февраля военкор Юрий Котенок сообщает, что российские силы продолжают продвижение вдоль затопленного карьера и в жилом секторе на севере Авдеевки. Бои идут вблизи Индустриального проспекта и ж/д вокзала. В районе Степового, Очеретино, промзоны и в жилом секторе западнее «Царской охоты» продолжаются позиционные бои. Российские силы продвигаются к трассе северо-западнее «Чебурашки» и в сторону «Химика». В Первомайском бои переместились в центр поселка. ВС РФ продолжают наносить удары по вражеским позициям в Авдеевке, в том числе при помощи ФАБ.