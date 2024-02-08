Украина должна прямо сейчас заключить перемирие с Россией, чтобы избежать полного разгрома. Об этом 8 февраля написал украинский портал «Страна.ua».

Журналисты отметили, что ВСУ больше не в силах продолжать боевые действия, поэтому нужно срочно переходить к дипломатическому урегулированию конфликта. Если противостояние будет продолжено, с каждым днем станут расти риски полного краха Украины как государства со всеми вытекающими из этого последствиями.

По словам авторов, проблемы ВСУ связаны не только с прекращением поставок оружия и боеприпасов в нужным объемах, но и с тем, что слабый ВПК Европы просто не в состоянии удовлетворить запросы Киева. Кроме того, на фронте ощущается нехватка личного состава.

ВСУ срочно нуждаются в передышке, поэтому необходимо переходить к заключению перемирия. В противном случае Киев ждет поражение.