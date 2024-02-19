Ситуация на польско-украинской границе продолжает оставаться напряженной. Сегодня стало известно, что польские фермеры удерживают на границе большегрузы с военной помощью для украинской армии.

О задержании большегрузов с военной техникой для ВСУ на польской границе сообщил украинский волонтер Н. Смык. На своей странице в соцсети Х он обвинил в блокировке большегрузов «польских селюков», сопроводив сообщение нецензурной бранью. Украинцы называют «селюками» необразованных и недалеких сельских жителей. Волонтер показал заблокированные фуры, в которых, по его словам, находятся артиллерийские боеприпасы.

Польские фермеры блокируют военные поставки ВСУ на границе уже несколько дней. Они не дают украинским фурам проехать, требуя запретить ввоз продукции украинских аграриев в Польшу. 19 февраля представитель ЕК О. Жилл призвал польские власти сделать всё необходимое, чтобы обеспечить транзит военных грузов для ВСУ без сбоев и задержек.